Главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал победу в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу над кипрским АПОЭЛ в Никосии (2:1), передает azerisport.com.



"Несмотря на победу, игра для нас выдалась очень тяжелой. Поздравляю футболистов с игрой, они хорошо боролись на поле. Всем известна сила соперника, и мы знали, что с первых минут они будут оказывать давление. У АПОЭЛ есть свой игровой стиль. Хотя мы и победили, расслабляться не будем. Прекрасно понимаем, что в Баку нас ждет еще более тяжелый матч. Необходимо проанализировать эту игру и к ответной быть более подготовленными", - заявил Гурбанов.

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