Итальянский нападающий Марио Балотелли продолжит карьеру в самом популярном клубе Бразилии - "Фламенго". 29-летний футболист уже прибыл в Рио-де-Жанейро для подписания контракта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Летом Марио Балотелли покинул "Марсель" и стал свободным агентом. После нескольких неудачных попыток найти новую команду в Европе, Марио обратил внимание на Бразилию. Агенты футболиста договорились с "Фламенго", и вскоре бывший нападающий сборной Италии присоединится к новой команде.

Балотелли подпишет с "Фламенго" контракт сроком на 2,5 года. Согласно договору Марио получит 15 миллионов евро.

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