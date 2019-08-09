Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор причислил себя к миллиардерам.

Об этом спортсмен написал в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Раньше я дрался для миллиардеров. Теперь я стал одним из них", - написал 31-летний ирландец, разместив фотографию со своего последнего поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова (бой закончился поражением Макгрегора).

10 июля журнал Forbes включил Макгрегора в число самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Ирландец разместился на 65-й строчке. Согласно оценке издания, за год боец заработал 47 миллионов долларов.

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