«Карабах» и АПОЭЛ назвали составы
Сегодня пройдет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским ФК "Карабахом" и кипрским АПОЭЛ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, матч начнется в 20:30 на стадионе "Тофик Бахрамов".
Названы стартовые составы соперников. Команды выступят в следующем составе:
Баку, стадион "Тофик Бахрамов". Главный судья - Дэниел Сиберт. Первый матч - 2:1.
Карабах: Вагнер, Рахиль Мамедов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Мичел, Ричард Алмейда, Симеон Славчев, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Махир Эмрели.
АПОЭЛ: Вид Белец, Кевин Ляфранс, Томас Де Винсенти (к), Муса Аль-Тамари, Саввас Генцоглу, Роман Безьяк, Урош Матич, Гиоргос Меркис, Николас Янну, Драган Михайлович, Андрия Павлович.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре