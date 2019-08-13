Сегодня пройдет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским ФК "Карабахом" и кипрским АПОЭЛ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, матч начнется в 20:30 на стадионе "Тофик Бахрамов".

Названы стартовые составы соперников. Команды выступят в следующем составе:

Баку, стадион "Тофик Бахрамов". Главный судья - Дэниел Сиберт. Первый матч - 2:1.

Карабах: Вагнер, Рахиль Мамедов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Мичел, Ричард Алмейда, Симеон Славчев, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Махир Эмрели.

АПОЭЛ: Вид Белец, Кевин Ляфранс, Томас Де Винсенти (к), Муса Аль-Тамари, Саввас Генцоглу, Роман Безьяк, Урош Матич, Гиоргос Меркис, Николас Янну, Драган Михайлович, Андрия Павлович.

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