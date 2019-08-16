Обнародовано время начала очередных еврокубковых игр агдамского клуба "Карабах".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, уточнено время начала матча плей-офф Лиги Европы с "Линфилдом".

Встреча с представителем Северной Ирландии, которая состоится 22 августа, начнется в 22:45 по бакинскому времени. "Карабах" сыграет гостевой матч на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте.

Ответный матч между этими командами будет проведен 29 августа в Баку и начнется в 20:00. Игра состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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