Испанский голкипер "Ливерпуля" Адриан получил травму во время празднования победы в Суперкубке УЕФА. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте фаната клуба Риаза Ахмеда, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Видео снято с фанатской трибуны за воротами после решающего пенальти. Адриан отразил удар футболиста "Челси", принеся победу своей команде. После этого на поле выбежали запасные "Ливерпуля" и члены тренерского штаба. Также к собравшимся в кучу футболистам и тренерам мерсисайдцев подбежал фанат. Он поскользнулся и врезался в Адриана.

После матча главный тренер англичан Юрген Клопп подтвердил, что игрок получил повреждение лодыжки в результате удара, передает BBC News. Адриан может пропустить матч Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Саутгемптона", который пройдет 17 августа. Основной голкипер красных Алиссон Бекер также травмирован.

14 августа "Ливерпуль" переиграл Челси в матче за Суперкубок УЕФА. Основное время и два дополнительных тайма победителя не выявили (2:2). Футболисты мерсисайдского клуба одержали победу в серии послематчевых пенальти.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!