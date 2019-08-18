Американец Даниэль Кормье уже доказал, что он является одним из лучших спортсменов в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение в своем аккаунте в Instagram высказал чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье Кормье уступил нокаутом в четвертом раунде соотечественнику Стипе Миочичу и лишился чемпионского пояса UFC в тяжелом весе. 40-летний Кормье потерпел второе поражение в карьере при 22 победах.

"У победителя много друзей, и лишь у проигравшего они настоящие, - написал Нурмагомедов. - Выше голову, чемпион, ты уже доказал, что ты являешься одним из лучших бойцов, когда-либо выходивших в октагон".

30-летний Нурмагомедов ближайший бой проведет 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье. Всего на счету россиянина 27 побед и ни одного поражения, он занимает третье место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, Кормье - первое.

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