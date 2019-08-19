Бразильский полузащитник "Барселоны" Фелипе Коутиньо на правах аренды до конца сезона-2019/2020 перешел в мюнхенскую "Баварию". В новом для себя клубе 27-летний футболист будет выступать под десятым номером, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Мюнхенская команда заплатит за аренду 8,5 миллиона евро. Как сообщает пресс-служба "Барселоны", арендное соглашение включает в себя опцию выкупа за 120 миллионов евро.

"Для меня этот переход означает новый вызов в новой стране в одном из лучших клубов Европы, - приводит слова Коутиньо пресс-служба "Баварии". - Я в предвкушении. Как и "Бавария", я ставлю перед собой большие цели, и я уверен, что вместе со своими новыми товарищами по команде мы их достигним".

Коутиньо стал игроком "Барселоны" зимой 2018 года, перейдя из "Ливерпуля" за 145 миллионов евро. В составе каталонской команды бразилец в минувшем сезоне принял участие в 54 играх во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Также на его счету 56 матчей, 16 голов и 10 передач за сборную Бразилии.

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