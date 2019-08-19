Сегодня начался рабочий визит представителей УЕФА в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, целью визита является ознакомление с процессом подготовки к играм чемпионата Европы 2020 года.

В составе делегации европейской футбольной федерации в столицу нашей страны приехали 70 человек. Они ознакомятся с ходом работ в различных сферах, касающихся организации игр. Визит представителей УЕФА продлится до 22 августа. В этот день в Баку приедут и представители спонсоров УЕФА Евро-2020. Они ознакомятся с Бакинским олимпийским стадионом, отелями нашего города, местами, в которых планируется организовать фан-зону.

Отметим, что согласно соответствующему решению Исполнительного комитета УЕФА, на Бакинском олимпийском стадионе будут проведены 4 игры Евро-2020 - 13, 17 и 21 июня матчи группы А, 4 июля встреча 1/4 финала.

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