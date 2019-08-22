Французский гонщик Эстебан Окон в скором времени может заключить двухлетнее соглашение с заводской командой "Рено".

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на "Auto Bild", если сделка будет подтверждена, Окон заменит в команде Нико Хюлькенберга и станет новым напарником Даниэля Риккардо, передает Day.Az.

В случае подписания контракта между Оконом и "Рено" можно будет констатировать, что Эстебан перестал входить в программу поддержки "Мерседеса", а Валттери Боттас еще как минимум на сезон сохранит место в немецкой команде. Ранее глава "Мерседеса" Тото Вольф подтверждал, что на место в "Мерседесе" претендуют только Окон и Боттас.

Что касается Хюлькенберга, то для немца возможным местом продолжения карьеры может стать "Хаас", где под угрозой находится место Ромена Грожана. Ранее сам Нико предполагал, что сумеет остаться в "Рено".

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