Американский актер Мэтью Макконахи стал одним из совладельцев футбольного клуба "Остин", который начнет выступать в Главной лиге футбола (MLS) в 2021 году. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также свою долю во франшизе приобрел американский бизнесмен Брайан Шеффилд. Планируется, что клуб начнет свои выступления в 2021 году. Тогда же откроется и стадион "Остина", рассчитанный на 20,5 тысячи зрителей.

Остин - одна из четырех будущих команд лиги. Также в MLS появится "Интер Майами", владельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем. Вместе с клубом "Нэшвилл" он начнет соревноваться в MLS с 2020 года. Кроме того, в чемпионате появится "Сэнт Луис".

Макконахи - обладатель премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в кинокартине "Даласский клуб покупателей". Он известен по работам в фильмах "Интерстеллар", "Мад", "Линкольн для адвоката" и сериале "Настоящий детектив".

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