Нападающий бразильского клуба "Фламенго" из Рио-де-Жанейро Бруно Энрике стал самым быстрым футболистом планеты. В первом четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес против "Интернасьонала" он разогнался до скорости 38 км/ч, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

О рекорде Бруно Энрике сообщил официальный Twitter Международной федерации футбола. Ранее самым быстрым игроком в мире считался форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл. Его результат - 36,9 км/ч.

Напомним, что в первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес "Фламенго" добился победы над "Интернасьоналом" со счетом 2:0. Бруно Энрике оформил в этой встрече дубль.