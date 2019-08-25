https://news.day.az/sport/1150146.html Защитник "Арсенала" близок к переходу в «Сосьедад»
Защитник "Арсенала" близок к переходу в «Сосьедад»
Защитник "Арсенала" Начо Монреаль, скорее всего, вернется в Ла Лигу, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.
33-летний испанец близок к подписанию 2-летнего контракта с "Реал Сосьедад" с опцией продления на один сезон, если игрок проведет определенное количество матчей во второй год пребывания в баскском клубе.
Соглашение Монреаля с лондонцами рассчитано до 30 июня 2020 года.
Ранее защитник выступал в примере за "Малагу" и "Осасуну".
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