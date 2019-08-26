Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе не сможет в ближайшее время помочь своему клубу и национальной команде. После углубленного медицинского обследования стало известно, что 20-летний футболист пропустит четыре недели, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации официального сайта парижан, помимо Мбаппе еще один игрок "ПСЖ" выбыл из строя. Речь идет об уругвайце Эдинсоне Кавани. Срок его восстановления - три недели.

Напомним, что Мбаппе и Кавани получили травмы в воскресном матче третьего тура чемпионата Франции против "Тулузы", который закончился в пользу "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!