Статуя легендарного футболиста сборной Голландии и испанской "Барселоны" Йохана Кройфа установлена на стадионе каталонского клуба. Автором памятника высотой 3,5 метра стал скульптор Корри Аммерлан, соотечественник великого игрока и тренера, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На церемонии открытия статуи присутствовал сын Кройфа Жорди, который сказал: "Стадион "Камп Ноу" - это особенное место для отца, здесь он провел много времени и в качестве игрока, и в качестве тренера. Мы бы хотели поблагодарить всех, кто сделал появление памятника возможным".

"Эта статуя должна стать постоянным напоминанием о Йохане Кройфе и о том, что он значит для нашего клуба. Кройф - это важная часть нашей истории, сущности и чувств", - сказал президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!