Голландский "Аякс" на своем поле обыграл кипрский АПОЭЛ в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Мячи забили Эдсон Альварес (43-я минута) и Душан Тадич (80). Первый матч завершился со счетом 0:0, таким образом, "Аякс" вышел в групповой этап турнира, а АПОЭЛ сыграет в основной стадии Лиги Европы.

Бельгийский "Брюгге" в домашнем матче обыграл австрийский ЛАСК - 2:1, в первом матче бельгийский клуб также одержал победу - 1:0. Чешская "Славия" дома обыграла румынский ЧФР - 1:0, первый матч также завершился победой чешской команды - 1:0.

Таким образом определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. При жеребьевке в первой корзине окажутся петербургский "Зенит", английские "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", испанская "Барселона", немецкая "Бавария", итальянский "Ювентус" и французский ПСЖ. Во второй корзине - испанские "Реал" и "Атлетико", английский "Тоттенхэм", немецкая "Боруссия" (Дортмунд), итальянский "Наполи", украинский "Шахтер", португальская "Бенфика" и "Аякс". В третьей - "Брюгге", немецкий "Байер", австрийский "Зальцбург", греческий "Олимпиакос", испанская "Валенсия", итальянский "Интер", хорватское "Динамо" и французский "Лион".

Московский "Локомотив" посеян в четвертую корзину, в которой также находятся бельгийский "Генк", турецкий "Галатасарай", немецкий "Лейпциг", сербская "Црвена Звезда", итальянская "Аталанта", французский "Лилль" и "Славия". "Локомотив" и "Зенит" не попадут в одну группу с "Шахтером", так как российские и украинские клубы разводятся при жеребьевках еврокубков.

На выход в основную стадию Лиги чемпионов претендовал "Краснодар", но команда во вторник проиграла греческому "Олимпиакосу" в ответном матче раунда плей-офф квалификации (1:2, первый матч - 0:4) и выступит в Лиге Европы.

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября. Действующим победителем является "Ливерпуль".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!