Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" проводит ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы.

Подопечные Гурбана Гурбанова играют с североирландским клубом "Линфилд".

Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям прямую трансляцию игры.

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