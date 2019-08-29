https://news.day.az/sport/1151520.html Плей-офф Лиги Европы: «Карабах» против «Линфилда» - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Плей-офф Лиги Европы: «Карабах» против «Линфилда» - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" проводит ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы.
Подопечные Гурбана Гурбанова играют с североирландским клубом "Линфилд".
Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям прямую трансляцию игры.
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