Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о соперничестве с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, передает Day.Az со ссылкой нa footballhd.ru.

"Мне было интересно, потому что мы 15 лет находимся на вершине. Я не знаю, случалось ли подобное когда-нибудь в футболе, чтобы два парня были на таком высоком уровне в одно время, так что это не легко", - цитирует Криштиану Роналду Daily Mail.



"Конечно, у нас хорошие отношения, мы еще не обедали вместе, но я надеюсь на будущее. Конечно, я скучаю по игре в Испании, последние 15 лет мы сражались, и это было хорошо. Он толкнул меня, я - его, так что это была хорошая часть истории футбола", - добавил португалец.

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