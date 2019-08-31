Китаянка Чжан Вэйли одолела бразильянку Джессику Андраде на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Шэньчжэне и завоевала пояс чемпионки в минимальном весе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

30-летняя Вэйли нокаутировала соперницу уже на 42-й секунде противостояния. Андраде не сумела защитить титул чемпионки в минимальном весе, а Вэйли стала первым китайским обладателем пояса организации.

12 мая Андраде завоевала пояс в поединке с американкой Роуз Намаюнас. Бразильянке удалось бросить свою соперницу на настил, тем самым нокаутировав Намаюнас. Победа принесла Андраде титул чемпионки UFC в минимальном весе.

Вэйли ни разу не уступала в поединках под эгидой UFC. В активе китаянки четыре боя и четыре победы. Всего она одержала 20 побед в смешанных единоборствах (MMA). Единственное поражение она потерпела в дебютном бою, проиграв решением судей.

27-летняя Андраде потерпела седьмое поражение при 20 победах.

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