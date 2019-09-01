Главный тренер American Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес поделился мнением относительно российского наставника Абдулманапа Нурмагомедова - отца бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Мендес признался, что очень уважает Нурмагомедова. Он подчеркнул, что не каждый тренер позволит другим наставникам работать со своим подопечным. "Хабиб стал тем, кем он стал, именно благодаря этому человеку. Я лишь немного помог. База уже была заложена", - подчеркнул Мендес. Он назвал отца российского спортсмена "великим" тренером.

Мендес и Нурмагомедов-старший вместе тренируют российского бойца в преддверии его поединка с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Нурмагомедову предстоит провести вторую защиту титула чемпиона организации в легком весе. Он не выходил в октагон с октября 2018-го.

AKA - один из самых известных тренировочных залов для бойцов MMA и других представителей спортивных единоборств. Капитаном команды AKA является бывший чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье. Мендес - главный тренер зала.

В качестве спортсмена Абдулманап Нурмагомедов становился чемпионом Украины по самбо и дзюдо. Среди его воспитанников - чемпионы мира по боевому самбо, а также действующие бойцы MMA. Помимо его сына, это Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов, Абубакар Нурмагомедов.

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