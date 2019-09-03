Форвард "ПСЖ" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга. Их суммарная стоимость оценивается в сотню миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным испанского издания AS, Неймар до перехода двухлетней давности во французский клуб должен был получить от каталонцев бонус в размере 40 млн евро, но получил лишь 14 млн из них. Теперь он хочет отсудить оставшиеся деньги - 26 миллионов евро - и еще 10 процентов компенсации.

В свою очередь "Барселона", которая в закрывшееся трансферное окно хотела совершить обратный трансфер бразильца, но так и не сумела это сделать, считает, что Неймар нарушил условия соглашения - и теперь каталонский гранд пытается выбить из кошелька игрока 75 млн евро.

Напомним, летом 2017-го нападающий перебрался из "Барсы" в "ПСЖ" за рекордные для мирового футбола 222 млн евро.

Судебное рассмотрение уже дважды откладывалось. Первоначально слушание было запланировано на 31 января 2019 года, но было отложено в последний момент. Следующая судебная дата была назначена на 21 марта, но адвокаты Неймара отказались предоставить контракт игрока с "ПСЖ". В итоге судья перенес слушание на 27 сентября.

Отмечается, что среди свидетелей должен выступить президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи, хотя ранее он говорил, что откажется давать показания.

Напомним, что все лето 2019 года продолжалась сага с возможным возвращением бразильца в "Барселону", но камбек так и не состоялся. Хотя сообщалось, что ради возвращения в "Барсу" Неймар даже готов стать киприотом. Предполагалось, что бразилец получит гражданство страны Евросоюза, что должно было бы упростить его переход в каталонский клуб.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!