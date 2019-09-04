https://news.day.az/sport/1152956.html "Вест Бромвич" подаст жалобу в ФИФА на "Барселону"
"Вест Бромвич" подаст жалобу в ФИФА на "Барселону"
Английский "Вест Бромвич" намерен обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобой в адрес испанской "Барселоны" из-за перехода 16-летнего английского нападающего Луи Барри. Об этом сообщает издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В июле Барри отказался продлевать контракт с "Вест Бромвичем" и перешел в "Барселону". Испанский клуб должен заплатить за игрока £235 тыс., которые установлены правилами ФИФА для клубов, приобретающих молодых игроков. "Вест Бромвич" намерен обратиться в ФИФА для возмещения компенсации.
Барри провел девять матчей за сборную Англии среди игроков до 16 лет, забив семь голов.
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