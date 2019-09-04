Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к бывшему сопернику ирландцу Конору Макгрегору, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мне не нравится этот парень. Он бьет стариков, теряет разум. Когда есть деньги, человек меняется, поэтому надо уметь себя контролировать. Как можно бить старого человека? Ты - один из лучших бойцов мира и при этом бьёшь стариков? Тот человек мог умереть. Надо контролировать руки, ноги, голову, эмоции", - заявил Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу BT Sport.

Для Нурмагомедова бой с Дастином Порье станет второй защитой титула. Предыдущий поединок он провёл в октябре прошлого года, победив удушающим приёмом Конора Макгрегора. Профессиональный рекорд 30-летнего Нурмагомедова - 27 побед в 27 поединках.

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