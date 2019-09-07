Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо не исключил, что после вступления в силу нового регламента, внедрение которого планируется в 2021 году, он может вернуться в "Большие призы".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, "думаю, мне нужно справиться с парой вызовов, которые ждут меня за пределами Формулы-1. Я еще не завершил свое дело с гонкой "500 миль Индианаполиса" и кое-какие другие дела. Со вступлением в силу нового регламента, думаю, Формула-1 будет отличаться от того, что мы видим сейчас.

Причины, по которым я ушел из серии, по-прежнему остаются. Одна команда доминирует и гонки немного предсказуемы. Но в 2021 году все может измениться и, возможно, это будет хорошая возможность для возвращения", - приводит слова испанского пилота "Motorsport".

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