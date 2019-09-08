Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал американца Дастина Порье одним из лучших в бойцов смешанного стиля.

Об этом он рассказал журналистам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В субботу Нурмагомедов провел защиту титула чемпиона UFC в легком весе против Порье, победив удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби.

"Порье один из лучших оппонентов, он один из лучших в мире. Не просто чемпион, один из лучших", - сказал Нурмагомедов.

"Спасибо богу, отцу, Хавьеру Мендесу. Все, что у меня есть - это все благодаря моей команде. Спасибо всем. Спасибо и Дастину. Спасибо всем, кто приехал из России, из Дагестана и всех стран СНГ", - добавил Нурмагомедов.

Также Хабиб ответил на вопрос по поводу своего будущего соперника. "Мой следующий оппонент? Двойной бургер с сыром", - сказал он.

В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения. В активе 30-летнего Порье - 25 побед (19 досрочно) и 6 поражений.

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