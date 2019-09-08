В матче пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Португалии в Белграде обыграла национальную команду Сербии со счетом 4:2, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

У победителей встречи голами отметились Вилльям Карвалью (42-я минута), Гонсалу Гуэдеш (58), Криштиану Роналду (80) и Бернарду Силва (86), а у хозяев поля мячи забили Никола Миленкович (68) и Александр Митрович (85).

Португалия с пятью очками занимает второе место в группе В, а Сербия расположилась на четвертой строчке, имея в активе на одно очко меньше. В следующем матче турнира португальцы 10 сентября на выезде сыграют с Литвой, а сербы в тот же день встретятся с Люксембургом.