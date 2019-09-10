В шведском городе Мальме будет установлена бронзовая статуя легенды национальной сборной по футболу Златана Ибрагимовича. Монумент будет 2,7 метра в высоту и весом в 500 кг, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Памятник разместится между старым и новым стадионами футбольного клуба "Мальме", где начинал карьеру 37-летний форвард "Лос-Анджелес Гэлакси". Презентация скульптуры, автором которой стал Петер Линде, состоится в октябре.

Напомним, ранее Ибрагимович играл за голландский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Интер", "Милан", испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Манчестер Юнайтед". На его счету 116 игр, 62 гола, 16 передач за сборную Швеции.