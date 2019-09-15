Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрон Вудли хотел бы провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на портал TMZ, передает Day.Az.

В марте 2019 года Вудли потерял титул UFC в полусреднем весе, уступив Камару Усману. Нурмагомедов 7 сентября победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

"Я хочу провести бой с Хабибом. У меня лучшая статистика по защите от тейкдаунов. Возможность провести такой бой бывает всего один раз в жизни. Он крутой, я его фанат", - сказал 37-летний Вудли.

"У него есть пара боев, которые имеют смысл в легком весе, но ему тяжело укладываться в лимит. Ему не обязательно подниматься в полусредний вес. Мы можем провести бой в промежуточном весе. Я готов снизить вес, пусть и с трудом, но ради такого я готов", - добавил американец.

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