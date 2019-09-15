https://news.day.az/sport/1156356.html Футболист забил победный гол рабоной на последней минуте матча - ВИДЕО
Футболист забил победный гол рабоной на последней минуте матча - ВИДЕО
Нападающий китайского "Гуанчжоу Фули" Эран Захави принес победу своей команде в матче с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", забив на последней минуте.
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ESPN FC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Форвард получил мяч в штрафной площади соперника, развернулся и пробил рабоной. Мяч залетел в дальний угол ворот. Для Захави этот гол стал вторым в матче, его команда победила со счетом 2:1.
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