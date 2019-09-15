Нападающий китайского "Гуанчжоу Фули" Эран Захави принес победу своей команде в матче с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", забив на последней минуте.

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ESPN FC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Форвард получил мяч в штрафной площади соперника, развернулся и пробил рабоной. Мяч залетел в дальний угол ворот. Для Захави этот гол стал вторым в матче, его команда победила со счетом 2:1.

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