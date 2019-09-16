Шведский нападающий клуба американской футбольной лиги "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил очередные три гола в матче чемпионата MLS против "Спортинг Канзас Сити". Общий счет матча сродни хоккейному - 7:2 в пользу "галактикос", передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Это второй хет-трик 37-летнего шведского бомбардира в текущем чемпионате Лиги, на его счету также шесть дублей. Всего в 25 матчах сезона Ибрагимович забил 26 голов и установил рекорд для игроков "Лос-Анджелес Гэлакси", опередив Карлоса Руиса, который забил 24 мяча в 2002 году.

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