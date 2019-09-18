В столице Казахстана - Нур-Султане продолжается чемпионат мира по борьбе, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

24-летняя азербайджанская спортсменка Алена Колесник (57 кг) встретилась в классификационном туре с представительницей Украины Ириной Чихрадзе. Встреча завершилась досрочной победой Колесник со счетом 5:0. Соперницей азербайджанской спортсменки в 1/8 финала будет представительница КНДР Ин Сунн Йонг.

Азербайджанская спортсменка Татьяна Омельченко одержала победу над спортсменкой из Новой Зеландии, завершив встречу за 1, 57 мин.

В сложной схватке в первом туре корейскую спортсменку победила представительница Азербайджана Сабира Алиева.

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