https://news.day.az/sport/1157335.html Азербайджанские спортсменки начали выступления с победы на ЧМ по борьбе в Казахстане
Азербайджанские спортсменки начали выступления с победы на ЧМ по борьбе в Казахстане
В столице Казахстана - Нур-Султане продолжается чемпионат мира по борьбе, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
24-летняя азербайджанская спортсменка Алена Колесник (57 кг) встретилась в классификационном туре с представительницей Украины Ириной Чихрадзе. Встреча завершилась досрочной победой Колесник со счетом 5:0. Соперницей азербайджанской спортсменки в 1/8 финала будет представительница КНДР Ин Сунн Йонг.
Азербайджанская спортсменка Татьяна Омельченко одержала победу над спортсменкой из Новой Зеландии, завершив встречу за 1, 57 мин.
В сложной схватке в первом туре корейскую спортсменку победила представительница Азербайджана Сабира Алиева.
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