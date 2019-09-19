Туринский "Ювентус" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, встреча, прошедшая в столице Испании, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей отличились Хуан Куадрадо и Блез Матюиди. У хозяев мячи забили Стефан Савич и Эктор Эррера.

В следующем туре "Ювентус" примет леверкузенский "Байер", а "Атлетико" на выезде сыграет с московским "Локомотивом".

Ранее сообщалось, что лондонский "Тоттенхэм" сыграл вничью с пирейским "Олимпиакосом" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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