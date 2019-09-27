Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Кайл Дейк выразил желание провести поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит The fight library, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дейк заявил, что на данный момент не планирует переходить в смешанные единоборства (MMA) и хочет устроить борцовский поединок. "Ну что Хабиб? Давай сделаем это", - добавил американец.

28-летний Дейк - двукратный чемпион мира по вольной борьбе в категории 79 килограммов. Он также является третьим в истории борцом, кому удалось стать четырехкратным победителем Национальной ассоциации студенческого спорта.

Нурмагомедов остается непобежденным бойцом MMA, в его активе 28 побед в 28 поединках. 7 сентября он во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье. Сообщается, что основным претендентом на следующий бой с дагестанцем является Тони Фергюсон.

По словам менеджера Нурмагомедова Ризвана Магомедова, следующий бой спортсмена пройдет весной 2020 года. При этом его место еще не определено.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!