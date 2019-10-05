Австралийский чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился мнением о российском бойце смешанного стиля (MMA) Хабибе Нурмагомедове. Его слова приводит MMA Fighting, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уиттакер заявил, что является поклонником Нурмагомедова. "Хабиб - феноменальный боец, вытворяет безумные вещи и обладает удивительным набором навыков. Особенно хороша его выносливость", - отметил он. Австралиец добавил, что его также восхищает прямолинейность Нурмагомедова.

Нурмагомедов - чемпион UFC в легком весе. В последнем поединке он досрочно победил американца Дастина Порье. Боец одержал 28-ю победу в карьере и во второй раз защитил титул.

В рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий Нурмагомедов располагается на второй строчке. Он уступает лишь американцу Джону Джонсу, который выступает в полутяжелой весовой категории.

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