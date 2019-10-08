Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил об отставке главного тренера команды Марко Джампаоло.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации журналиста телеканала Sky Sport Фабрицио Романо, следующим специалистом, который возглавит миланский клуб, станет 53-летний Стефано Пиоли. В СМИ появились сообщения о недовольстве болельщиков "Милана" подобным выбором клуба. С 2016 по 2017 год Пиоли возглавлял миланский "Интер", который является главным историческим соперником "Милана".

Джампаоло, которому в августе исполнилось 52 года, был назначен главным тренером "Милана" 19 июня 2019 года. Он подписал контракт с клубом на два года с возможностью продления еще на один сезон. Специалист провел во главе клуба семь официальных матчей, в которых команда одержала три победы и потерпела четыре поражения.

Последним клубом Пиоли была "Фиорентина", в которой он работал с июня 2017 года по апрель 2019 года. В качестве тренера Пиоли выиграл чемпионат Италии в возрастной категории не старше 17 лет вместе с "Болоньей".

После семи туров в чемпионате Италии "Милан" занимает 13-е место, имея в активе девять очков. В восьмом туре миланский клуб примет "Лечче", матч пройдет 20 октября.

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