Юная азербайджанская гимнастка из Исмаиллинского района Назлы Мирзалиева осталась довольна своим сегодняшним выступлением на соревнованиях в рамках 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике. Об этом спортсменка сказала в четверг Trend, передает Day.Az

"Выступление прошло хорошо. В прошлом году я заняла второе место по итогам многоборья на пятом Межрегиональном кубке по художественной гимнастике. Надеюсь, что на соревнованиях в этом году тоже покажу хороший результат и поднимусь на пьедестал", - сказала она.

Назлы Мирзалиева добавила, что на Национальной арене гимнастики в Баку для спортсменов созданы все необходимые условия.

"Национальная арена гимнастики очень красивая, мне нравится здесь выступать. Для нас здесь созданы все условия", - подчеркнула она.

С 10 по 13 октября на Национальной арене гимнастики пройдут 26-е первенство Азербайджана и Баку и шестой Кубок регионов по художественной гимнастике.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз ", "Gymkids ", "Зирвя International ", спортивного клуба Забрат, Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гейчая, Загатал, Кюрдемира, Гусара, Ширвана и Масаллы.

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