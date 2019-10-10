На соревнованиях 26-го первенства Азербайджана и Баку и шестого Кубка регионов по художественной гимнастике спортсменки получают реальный соревновательный опыт. Об этом сказала в четверг Trend тренер по художественной гимнастике клуба "Зирвя International" Рафига Алиева, передает Day.Az.

"Данные соревнования очень важны для каждой гимнастки, так как главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева отбирает девочек, и впоследствии у гимнасток есть шанс попасть в национальную сборную. Соревнования наглядно показывают, как уровень азербайджанских гимнасток растет", - сказала тренер, добавив, что клуб "Зирвя International " на соревнованиях представляют 13 гимнасток.

Рафига Алиева отметила, что в Азербайджане художественная гимнастика активно развивается.

"То, что художественная гимнастика в нашей стране активно развивается, демонстрирует и количество участников 26-го первенства Азербайджана и Баку и шестого Кубка регионов по художественной гимнастике. С каждым годом все больше и больше детей приходят в этот вид спорта. Советую всем, у кого в семье подрастают девочки, отдать их на занятия по художественной гимнастике - она обеспечивает физическое развитие, формирует правильную осанку. Ведь не просто так говорят, что спорт начинается с гимнастики", - добавила Рафига Алиева.

С 10 по 13 октября на Национальной арене гимнастики пройдут 26-е первенство Азербайджана и Баку и шестой Кубок регионов по художественной гимнастике.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз ", "Gymkids ", "Зирвя International ", спортивного клуба Забрат, Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гейчая, Загатал, Кюрдемира, Гусара, Ширвана и Масаллы.

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