Азербайджанская гимнастка: Соревнования – отличная возможность проверить свои силы
Хочу показать хороший результат на соревнованиях. Об этом сказала в воскресенье Trend участница шестого Кубка регионов по художественной гимнастике Хавва Абдурахманова из Загаталы, передает Day.Az.
"Первый раз выступаю на соревнованиях на Национальной арене гимнастики в Баку. Зал красивый, большой и светлый - я в восторге. Здесь очень комфортно, поэтому я не испытываю чувство страха выходя на ковер", - сказала она.
Гимнастка отметила, что ее цель на данных соревнованиях - показать хороший результат.
"Хочу стать победительницей соревнований. Чтобы достичь больших результатов в спорте, нужно много тренироваться. Соревнования - отличная возможность проверить свои силы", - добавила юная гимнастка.
Отметим, что 10-13 октября на Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике.
Также 11-12 октября прошло пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.
По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.
В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт", "АйУлдуз ", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.
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