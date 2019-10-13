Хочу показать хороший результат на соревнованиях. Об этом сказала в воскресенье Trend участница шестого Кубка регионов по художественной гимнастике Хавва Абдурахманова из Загаталы, передает Day.Az.

"Первый раз выступаю на соревнованиях на Национальной арене гимнастики в Баку. Зал красивый, большой и светлый - я в восторге. Здесь очень комфортно, поэтому я не испытываю чувство страха выходя на ковер", - сказала она.

Гимнастка отметила, что ее цель на данных соревнованиях - показать хороший результат.

"Хочу стать победительницей соревнований. Чтобы достичь больших результатов в спорте, нужно много тренироваться. Соревнования - отличная возможность проверить свои силы", - добавила юная гимнастка.

Отметим, что 10-13 октября на Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике.

Также 11-12 октября прошло пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт", "АйУлдуз ", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

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