Американка Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 2004 года, выигравшей турнир WTA
Американка Кори Гауфф обыграла Елену Остапенко из Латвии в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Призовой фонд турнира составляет $250 тыс.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу 15-летней американки. Спортсменки встречались впервые.
Гауфф занимает 109-е место в мировом рейтинге, она впервые выиграла турнир WTA, став самой молодой победительницей турниров под эгидой организации с 2004 года, когда чешка Николь Вайдишова выиграла турнир в Ташкенте также в возрасте 15 лет. Высшим достижением американки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона-2019.
22-летняя Остапенко - 72-я ракетка мира, она дважды побеждала на турнирах WTA, в 2017 году выиграла Открытый чемпионат Франции.
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