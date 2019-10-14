Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился видением относительно дальнейших соперников чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава организации намерен организовать поединок Орла против американца Тони Фергюсона.

"Сейчас надо устроить поединок Хабиб - Фергюсон. Конор входит в тройку лучших бойцов мира, и сейчас он невероятно сосредоточен на возможном матче-реванше", - цитирует Уайта TMZ.

Стоит отметить, что в своем последнем противостоянии Нурмагомедов на UFC 242 сломил сопротивление американца Дастина Порье, проведя удушающий прием в третьем раунде.

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