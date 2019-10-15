Хорватскому бойцу смешанных единоборств Зорану Доду отрезало палец комбайном при уборке урожая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Sun.

В госпитале спортсмену наложили швы, но палец сохранить не удалось.

При этом спортсмен сохраняет оптимизм и намерен драться против своего следующего соперника, Тархана Ибрагимова из Австрии. Бой состоится в субботу, 19 октября 2019 года.

"Данная неприятность не помешает мне в подготовке к следующему поединку. В нашем спорте бывают ситуации и посерьезнее", - сказал Дод.

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