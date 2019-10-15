https://news.day.az/sport/1165839.html Известный боец ММА по неосторожности лишился пальца
Известный боец ММА по неосторожности лишился пальца
Хорватскому бойцу смешанных единоборств Зорану Доду отрезало палец комбайном при уборке урожая.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Sun.
В госпитале спортсмену наложили швы, но палец сохранить не удалось.
При этом спортсмен сохраняет оптимизм и намерен драться против своего следующего соперника, Тархана Ибрагимова из Австрии. Бой состоится в субботу, 19 октября 2019 года.
"Данная неприятность не помешает мне в подготовке к следующему поединку. В нашем спорте бывают ситуации и посерьезнее", - сказал Дод.
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