Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин напал на судью на турнире Bellator 232, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Информация об этом появилась в официальном Instagram Bellator. Сообщается, что боец уступил в поединке Девину Пауэллу, после чего набросился на судью.

Во время второго раунда Пауэлл провел удушающий прием, из-за чего рефери был вынужден разнимать бойцов и остановить поединок. После этого Сурин крепко схватил судью за ногу и не отпускал на протяжении нескольких секунд.

Для американского спортсмена это поражение стало вторым в профессиональной карьере.

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