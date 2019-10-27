https://news.day.az/sport/1169813.html Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator - ВИДЕО
Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator - ВИДЕО
Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин напал на судью на турнире Bellator 232, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Информация об этом появилась в официальном Instagram Bellator. Сообщается, что боец уступил в поединке Девину Пауэллу, после чего набросился на судью.
Во время второго раунда Пауэлл провел удушающий прием, из-за чего рефери был вынужден разнимать бойцов и остановить поединок. После этого Сурин крепко схватил судью за ногу и не отпускал на протяжении нескольких секунд.
Для американского спортсмена это поражение стало вторым в профессиональной карьере.
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