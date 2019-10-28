В матче 13 тура чемпионата Хорватии Хайдук на своем поле обыграл Славен. Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 2:0. Второй гол был забит безумнейшим образом, передает Day.Az со ссылкой на footballua.tv.

Игроки Славена завершили свою атаку ударом по воротам соперника. Мяч попал в штангу, однако гости подумали, что забили гол и начали праздновать.

Активнее всех взятие ворот отмечал голкипер Славена Антонио Ежина, который побежал к скамейке запасных своей команды.

В свою очередь, Хайдук, воспользовавшись растерянностью соперников, провел быструю контратаку и забил второй мяч.

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