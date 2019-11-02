https://news.day.az/sport/1171836.html Боец MMA нокаутировала соперницу подножкой - ВИДЕО
Боец MMA нокаутировала соперницу подножкой - ВИДЕО
Австралийка Челси Хаккет одержала победу нокаутом над соотечественницей Николь Шепешвари на турнире Eternal MMA 49. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Fightpass, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
В самом начале второго раунда Хаккет удалось поймать ногу соперницы. После этого она выполнила подсечку. Шепешвари жестко приземлилась на канвас, и рефери остановил поединок, присудив Хаккет победу нокаутом.
Для Хаккет победа стала второй в профессиональной карьере. Шепешвари потерпела второе поражение в карьере при двух победах.
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