Мировые звезды футбола соберутся в Баку
Объявлен состав сборной Уэльса по футболу на предстоящий матч отборочного этапа ЕВРО-2020 против Азербайджана (16 ноября) и Венгрии (19 ноября).
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, главный тренер валлийцев Райан Гиггз включил в заявку команды 27 футболистов.
Вратари: Уэйн Хеннесси ("Кристал Пэлас", Англия), Дэнни Уорд ("Лестер", Англия), Адам Дэвис ("Сток Сити", Англия);
Защитники: Бен Дэвис ("Тоттенхэм", Англия), Нейл Тэйлор ("Астон Вилла", Англия), Джеймс Лоуренс ("Андерлехт", Бельгия), Эшли Уильямс ("Бристоль", Англия), Реган Пул ("МК Донс", Англия), Крис Мефам ("Борнмут", Англия), Коннор Робертс ("Суонси"), Том Локьер ("Чарльтон", Англия), Крис Гантер ("Ридинг", Англия);
Полузащитники: Джо Аллен ("Сток Сити", Англия), Итан Ампаду ("Лейпциг", Германия), Уилл Воулкс ("Кардифф Сити"), Мэтью Смит ("Куинз Парк Рейнджерс", Англия), Аарон Рэмзи ("Ювентус", Италия), Джо Моррелл ("Линкольн Сити", Англия), Гарри Уилсон ("Борнмут", Англия), Дилан Левитт ("Манчестер Юнайтед", Англия);
Нападающие: Даниэль Джеймс ("Манчестер Юнайтед", Англия), Том Лоуренс ("Дерби Каунти", Англия), Сэм Воукс ("Сток Сити", Англия), Гарет Бэйл ("Реал Мадрид", Испания), Кифер Мур ("Уиган", Англия), Рабби Матондо ("Шальке", Германия), Тайлер Робертс ("Лидс", Англия).
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