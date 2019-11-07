В 4-м туре Лиги чемпионов "Реал" дома разгромил "Галатасарай" (6:0).

Команда Зинедина Зидана довела серию без поражений до четырех игр - три победы и одна ничья, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Мадридский клуб занимает второе место в группе A, набрав 7 очков. Турки набрали 1 балл и замыкают квартет. "ПСЖ" уже вышел в плей-офф.

Реал Мадрид Испания - Галатасарай Турция 6:0 (4:0, 2:0)

Дата проведения

6 ноября, 23.00, "Сантьяго Бернабеу"

Голы:

1:0 - 4 Родриго, 2:0 - 7 Родриго, 3:0 - 14, пенальти Рамос, 4:0 - 45 Бензема, 5:0 - 81 Бензема, 6:0 - 90 Родриго.

Реал Мадрид - Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Менди, 42), Вальверде, Каземиро (Модрич, 60), Кроос, Родриго, Бензема, Азар (Иско, 68).

Галатасарай - Муслера, Мариано, Луйиндама, Маркао Тейшейра, Нагатомо (Бююк, 88), Сери, Нзонзи (Байрам, 46), Лемина, Фегули, Андоне (Донк, 46), Бабел.

Предупреждения:

Нзонзи (13), Вальверде (42), Бабел (57).

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