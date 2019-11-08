«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» и вышел в плей-офф ЛЕ - ВИДЕО
"Манчестер Юнайтед" победил "Партизан" (3:0) в рамках 4-го раунда группового этапа Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Команда Оле-Гуннара Сульшера одержала три победы в четырех матчах и гарантировала себе выход в плей-офф турнира.
"Юнайтед" с десятью очками лидирует в группе L, АЗ (8 очков) идет на втором месте, "Партизан" (4 очка) занимает третье место.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Манчестер Юнайтед Англия - Партизан Сербия 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
7 ноября, 23.00, "Олд Траффорд"
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 - 21 Гринвуд, 2:0 - 33 Марсьяль, 3:0 - 49 Рэшфорд.
Манчестер Юнайтед - Ромеро, Уан-Биссака, Янг, Рохо, Магуайр, Фред (Гарнер, 63), Мактомини (Лингард, 75), Мата, Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд (Перейра, 67).
Партизан - Стойкович, Милетич, Остоич, Урошевич, Павлович, Натхо (Тошич, 60), Шчекич, Здьелар, Асано (Стеванович, 70), Сума, Умар (Иванович, 86).
Предупреждения:
Натхо (32), Павлович (58), Янг (71).
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре