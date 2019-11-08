"Манчестер Юнайтед" победил "Партизан" (3:0) в рамках 4-го раунда группового этапа Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Команда Оле-Гуннара Сульшера одержала три победы в четырех матчах и гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

"Юнайтед" с десятью очками лидирует в группе L, АЗ (8 очков) идет на втором месте, "Партизан" (4 очка) занимает третье место.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Манчестер Юнайтед Англия - Партизан Сербия 3:0 (2:0, 1:0)

Дата проведения

7 ноября, 23.00, "Олд Траффорд"

превью матча текстовый онлайн статистика

Голы:

1:0 - 21 Гринвуд, 2:0 - 33 Марсьяль, 3:0 - 49 Рэшфорд.

Манчестер Юнайтед - Ромеро, Уан-Биссака, Янг, Рохо, Магуайр, Фред (Гарнер, 63), Мактомини (Лингард, 75), Мата, Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд (Перейра, 67).

Партизан - Стойкович, Милетич, Остоич, Урошевич, Павлович, Натхо (Тошич, 60), Шчекич, Здьелар, Асано (Стеванович, 70), Сума, Умар (Иванович, 86).

Предупреждения:

Натхо (32), Павлович (58), Янг (71).

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