Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес может сменить клубную прописку и перебраться за океан. Свою карьеру 32-летний уругваец может продолжить в клубе MLS "Интер Майами", владельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Руководители "Барселоны" пока не спешат предлагать Суаресу новый контракт. Действующий истекает летом 2021 года. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на ESPN, в "Барсе" рассматривают возможность продажи нападающего из-за его невозможности стабильно выступать на прежнем уровне.

Сделке между сторонами может помешать желание самого игрока остаться в клубе из столицы Каталонии. Однако ранее Суарес неоднократно заявлял о своем желании поиграть в североамериканской лиге. А каталонцы не собираются препятствовать его желанию и даже готовы отпустить его бесплатно.

Напомним, что Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. За пять лет он провел в сине-гранатовой футболке 172 матча, забив в них 137 голов.

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