"Челси" на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, встреча прошла в субботу, 9 ноября, в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Синих на 52-й минуте вывел вперед форвард Тэмми Абрахам, который забил десятый мяч в чемпионате и сравнялся с лучшим бомбардиром турнира Джейми Варди. Через 27 минут Кристиан Пулишич удвоил преимущество аристократов.

Для "Челси" победа стала шестой подряд в АПЛ. "Аристократы" набрали 26 очков и вышли на второе место. В активе "Кристал Пэлас" 15 очков, команда располагается на девятой позиции.

В следующем туре синие 23 ноября на выезде сыграют с "Манчестер Сити". "Кристал Пэлас" в тот же день на своем поле примет "Ливерпуль".

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