https://news.day.az/sport/1174236.html Забит Магомедшарипов готов побороться за чемпионский пояс
Забит Магомедшарипов готов побороться за чемпионский пояс
Боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов заявил, что готов биться за чемпионский титул в UFC. Это произошло вскоре после победы российского бойца над американцем Келвином Каттаром в турнире Абсолютный бойцовский чемпионат, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Выступающий в полулегкой весовой категории Магомедшарипов выиграл решением судей у Келвина Каттара. Эта победа стала для 28-летнего Забита восемнадцатой в 19 поединках.
"Я готов к бою за титул. Только нужно хорошо подготовиться. Давайте, дождемся результата боя Холлоуэй - Волкановски", - приводит слова Магомедшарипова ТАСС.
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