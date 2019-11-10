Боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов заявил, что готов биться за чемпионский титул в UFC. Это произошло вскоре после победы российского бойца над американцем Келвином Каттаром в турнире Абсолютный бойцовский чемпионат, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Выступающий в полулегкой весовой категории Магомедшарипов выиграл решением судей у Келвина Каттара. Эта победа стала для 28-летнего Забита восемнадцатой в 19 поединках.

"Я готов к бою за титул. Только нужно хорошо подготовиться. Давайте, дождемся результата боя Холлоуэй - Волкановски", - приводит слова Магомедшарипова ТАСС.

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